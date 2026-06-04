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На Шрі-Ланці унаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 12 мешканців

Директора закладу заарештували.

На Шрі-Ланці унаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 12 мешканців
Пожежа у будинку для літніх людей на Шрі-Ланці
Фото: Hiru News

Внаслідок пожежі в будинку для людей похилого віку на заході Шрі-Ланки загинули 12 мешканців та вісім отримали поранення.

Як пише АР, про це повідомила місцева поліція. Також про це повідомляє місцеве видання Hiru News.

Пожежа почалася пізно ввечері в будинку в місті Ангуруватота. П'ятдесят одного мешканця було врятували, повідомив речник поліції Фредерік Вутлер. 10 людей госпіталізували. 

Директора будинку було заарештовано за підозрою у спричиненні смерті через недбалість. 

На момент інциденту в будинку для літніх людей проживало загалом 69 осіб. За повідомленням, більшість мешканців страждали на психічні розлади. Точна причина пожежі залишається невідомою. Урядові аналітики планують відвідати місце події сьогодні.

Триває розслідування.

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