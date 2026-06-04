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На фунтових банкнотах людей замінять тваринами - але короля не чіпатимуть

Банк Англії проводить опитування про редизайн купюр.

На фунтових банкнотах людей замінять тваринами - але короля не чіпатимуть
Фунти з королевою Єлизаветою ІІ
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії з фунтових банкнот, які випускає Банк Англії, приберуть зображення відомих історичних постатей.

Як пише Politico, редизайн платіжних засобів призведе до того, що з реверсу купюр зникнуть прем'єр-міністр Вінстон Черчилль, письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Тьюрінг.

Їх замінять представники британської фауни, за яких голосуватимуть самі піддані Сполученого Королівства. Експерти з дикої природи підібрали 18 варіантів звірів, птахів, земноводних, комах і риб, а після проведення опитування залишаться лише чотири, які будуть розміщені на новій серії банкнот.

При цьому зображення короля Чарльза ІІІ на аверсі, звичайно ж, залишать. Не торкнуться зміни і тих купюр, які випускаються у Шотландії - там на всіх номіналах зображують сера Вальтера Скотта замість монарха. 

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