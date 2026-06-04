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Ізраїль та Ліван погодилися на запровадження перемир'я

Усе залежатиме від того, чи припинить вогонь "Хезболла".

Ізраїль та Ліван погодилися на запровадження перемир'я
Наслідки одного з обстрілів Бейрута
Фото: EPA/UPG

Державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив спільну заяву урядів Ізраїлю та Лівану про запровадження перемир'я на умовах припинення вогню угрупованням "Хезболла" та виведенням бойовиків з південної частини Лівану поблизу ізраїльського кордону.

Як пише CNN, сторони досягли угоди після 9 годин перемовин, які тривали у середу за посередництва американців. 

Ізраїль погодився на створення авіазон, у яких ліванські повітряні сили матимуть виключне право контролювати територію без втручання іноземних військ. Водночас Ліван підтримав твердження про те, що безпека та територіальна цілісність Ізраїлю можливі лише за умови роззброєння "Хезболли" та ліквідації її воєнної інфраструктури.

Обидві сторони висловили повагу до міжнародно визнаних кордонів та засудили атаки Ірану на країни Близького Сходу. 

Ескалація війни з Ліваном з боку уряду Біньяміна Нетаньягу призвела до телефонної сварки між прем'єром та президентом США.

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