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В Німеччині заявили, що Росія підбурювала опозицію проти їх місця в Радбезі ООН

Вадефуль заявив, що Росія не хоче голосу Німеччини в Радбезі через тверду підтримку України.

В Німеччині заявили, що Росія підбурювала опозицію проти їх місця в Радбезі ООН
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Німеччина заявляє, що Росія підбурювала опозицію проти їх місця в Раді Безпеки ООН.

Про це пише Reuters, цитуючи міністра закордонних справ Німеччини.

Йоганн Вадефуль заявив, що провідна роль Німеччини у залученні підтримки України та її тісні відносини з Ізраїлем , можливо, коштували Берліну шансу на місце в Радбезі ООН.

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«Ми завжди займали чітку позицію з певних питань, і це позиції, які поділяють не всі держави-члени», – сказав Вадефуль журналістам, назвавши «не секретом», що Росія розпалила настрої проти Німеччини.

«Ми твердо підтримуємо Україну; той факт, що Росія не хоче такого голосу в Раді Безпеки», – сказав він.

«Той факт, що Німеччина завжди повинна брати на себе особливу відповідальність за Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході, також може коштувати голосів», – додав політик, говорячи про підтримку Ізраїлю Німеччиною після нацистського Голокосту під час Другої світової війни.

Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина залишатиметься твердим і надійним прихильником міжнародної системи.

  • Німеччина зазнала невдачі у спробі отримати крісло непостійного члена Ради Безпеки ООН. Під час голосування на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку німецька сторона вибула з перегонів уже в першому раунді, поступившись Австрії та Португалії,
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