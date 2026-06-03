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Через блокаду Ормузької протоки країни вже розробляють альтернативні нафтові маршрути

Так вони хочуть компенсувати дефіцит енергоносіїв.

Через блокаду Ормузької протоки країни вже розробляють альтернативні нафтові маршрути
Ормузька протока
Фото: solar-system

Зацікавлені держави і структури, які залежать від імпорту палива, активно створюють нові логістичні шляхи в обхід Ормузької протоки. 

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, фактичне закриття стратегічно важливого водного шляху через війну з Іраном змусило країни діяти негайно, щоб компенсувати дефіцит енергоносіїв.

Нетаньягу додав, що розробка нових обхідних маршрутів для танкерів є цілком реальною і дозволить транспортувати сировину в обхід заблокованої протоки.

  • Іран наразі хоче укласти тимчасову угоду зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію всередині країни, уникаючи водночас значних поступок щодо своєї ядерної програми.
  • США крім цього вимагають розблокувати Ормузьку протоку. До речі, у травні стало відомо, що Іран вів перемовини з Оманом щодо можливого створення постійної системи стягнення плати за проходження суден через протоку.
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