Через блокаду Ормузької протоки країни вже розробляють альтернативні нафтові маршрути

Зацікавлені держави і структури, які залежать від імпорту палива, активно створюють нові логістичні шляхи в обхід Ормузької протоки.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає «Інтерфакс-Україна».
За його словами, фактичне закриття стратегічно важливого водного шляху через війну з Іраном змусило країни діяти негайно, щоб компенсувати дефіцит енергоносіїв.
Нетаньягу додав, що розробка нових обхідних маршрутів для танкерів є цілком реальною і дозволить транспортувати сировину в обхід заблокованої протоки.
- Іран наразі хоче укласти тимчасову угоду зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію всередині країни, уникаючи водночас значних поступок щодо своєї ядерної програми.
- США крім цього вимагають розблокувати Ормузьку протоку. До речі, у травні стало відомо, що Іран вів перемовини з Оманом щодо можливого створення постійної системи стягнення плати за проходження суден через протоку.