Через блокаду Ормузької протоки країни вже розробляють альтернативні нафтові маршрути

Так вони хочуть компенсувати дефіцит енергоносіїв.

Зацікавлені держави і структури, які залежать від імпорту палива, активно створюють нові логістичні шляхи в обхід Ормузької протоки.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу CNBC, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, фактичне закриття стратегічно важливого водного шляху через війну з Іраном змусило країни діяти негайно, щоб компенсувати дефіцит енергоносіїв.

Нетаньягу додав, що розробка нових обхідних маршрутів для танкерів є цілком реальною і дозволить транспортувати сировину в обхід заблокованої протоки.