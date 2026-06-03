Пентагон попередив НАТО про скорочення американського військового внеску

США скоригують свій внесок у нову модель сил НАТО відповідно до пріоритетів Стратегії національної оборони 2026 року та концепції «НАТО 3.0».

Про це повідомило Європейське командування Збройних сил США (USEUCOM), передає «Європейська правда».

Ініціативу очолює заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі. Її мета — перекласти на Європу основну відповідальність за власну традиційну оборону. Про це рішення союзників по Альянсу ще 22 травня у Брюсселі поінформував начальник штабу та старший радник заступника міністра оборони Александр Велез-Грін.

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«У моделі сил НАТО існувала нездорова взаємозалежність від американських збройних сил. Президент Трамп, міністр Гегсет та інші чітко заявили, що це має змінитися, і це зміниться. Потенційна реальність одночасних конфліктів на декількох театрах військових дій вимагає цього», — наголосив командувач USEUCOM та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Він додав, що ці зміни готували впродовж багатьох місяців спільно з Верховним штабом ОЗС НАТО в Європі. За словами генерала, зменшення залежності від США зробить оборонні плани Альянсу більш реалістичними, оскільки Вашингтону необхідні сили для стримування загроз в інших регіонах світу.

Гринкевич чітко окреслив дві сфери, де Канада та європейські члени НАТО мають негайно активізувати власні зусилля, оскільки США зменшують свою присутність у цих сегментах на європейському континенті: авіація і флот.

Деталі цього перерозподілу навантаження союзники обговорювали 2–3 червня в Бельгії.