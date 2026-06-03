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Британія викликала посла РФ через інцидент із дроном у Румунії

Лондон заявив про “серйозну ескалацію” та засудив атаки на цивільних.

Британія викликала посла РФ через інцидент із дроном у Румунії
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла РФ через інцидент із російським безпілотником, який 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац.

Про це йдеться в заяві британського уряду.

У МЗС Великої Британії рішуче засудили дії Росії, назвавши їх «серйозною ескалацією».

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"Останній жорстокий обстріл Росією цивільних осіб в Україні стався після порушення нею повітряного простору НАТО минулого тижня, коли дрон влучив у житловий будинок в Румунії. Травмування невинних цивільних осіб на території НАТО є неприйнятним. Це є нагадуванням про загрозу, під якою українські мирні жителі змушені жити щодня", – ідеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що Росія демонструє "відверту зневагу до життя цивільного населення", завдаючи масованих ударів по Україні та створюючи загрози для сусідніх держав.

Окремо в МЗС Великої Британії розкритикували заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який рекомендував США та іншим країнам евакуювати дипломатичний персонал із Києва на тлі можливих атак.

Такі заяви у МЗС назвали "безвідповідальними та невиправданими" та наголосили, що вони лише посилюють напруженість.

"Велика Британія твердо стоїть з Україною, Румунією та всіма нашими союзниками по НАТО, і ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – додали в МЗС Великої Британії.

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