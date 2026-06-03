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Ворог атакував дронами дві громади Сумщини, є поранені

У Ямпільській громаді поранень зазнали троє цивільних.

Ворог атакував дронами дві громади Сумщини, є поранені
наслідки атаки РФ
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти вдарили по громадах Сумської області. Унаслідок атаки троє людей постраждали. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

У Ямпільській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Попередньо, поранені троє людей – двоє чоловіків та жінка. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

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наслідки російської атаки по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
наслідки російської атаки по Сумщині

У Кролевецькій громаді внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень житловий сектор. Вогонь охопив кілька приватних будинків.

Інформація щодо наслідків уточнюється. Люди не постраждали.

Внаслідок ударів ворога на території Сумщини загинув один мирний житель, 15 людей, в тому числі троє дітей, постраждали від ворожих обстрілів за добу.

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