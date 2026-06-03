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Російські війська 237 разів застосували хімічні речовини на полі бою у травні

Українські військові фіксують зростання використання небезпечних хімічних засобів на фронті.

Російські війська 237 разів застосували хімічні речовини на полі бою у травні
Фото: Міноборони

У травні 2026 року російські війська 237 разів застосовували небезпечні хімічні речовини на полі бою. 

Про це повідомив речник Командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук, пише Укрінформ.

За його словами, підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту системно фіксують використання противником хімічних речовин подразнювальної дії разом із традиційними засобами ураження.

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"У травні 2026 року зафіксовано 237 таких випадків", – зазначив Кравчук.

Він повідомив, що російські сили застосовують газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні боєприпаси, споряджені речовинами CS і CN. Основним способом доставки таких засобів є скиди з безпілотних літальних апаратів.

Подібні засоби найчастіше використовуються проти позицій Сил оборони України з метою змусити військових залишити укриття та створити тактичну перевагу на окремих напрямках.

У Силах оборони наголошують, що всі випадки застосування небезпечних хімічних речовин фіксуються, а зразки передаються для подальших криміналістичних досліджень.

Кравчук нагадав, що відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин у бойових умовах є забороненим. Водночас у мирний час речовини CS і CN можуть застосовуватися правоохоронними органами лише з суворими обмеженнями для контролю масових заворушень.

Він також зазначив, що попри відсутність летальної дії, ці речовини становлять небезпеку для здоров’я, спричиняючи подразнення очей і дихальних шляхів, кашель, задуху та тимчасову втрату боєздатності. У деяких випадках симптоми можуть свідчити про використання інших, більш небезпечних сумішей.

За даними Сил підтримки, загалом з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 13,5 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових. У 2024 та 2025 роках спостерігалося зростання інтенсивності таких атак у весняно-літній період.

У зв’язку з цим військовослужбовцям рекомендують не нехтувати засобами індивідуального захисту, зокрема протигазами.

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