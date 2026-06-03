У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинув один чоловік, ще кілька людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу Приозерного смертельні поранення отримав чоловік, особу якого наразі встановлюють.

Також до медиків звернулася 59-річна жителька Херсона, яка постраждала через обстріл Корабельного району міста. У жінки діагностовано мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Її лікування проходитиме амбулаторно.

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Ще один постраждалий – 69-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок дронової атаки на Корабельний район 31 травня. У нього також зафіксовано мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку, призначено амбулаторне лікування.

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Медичної допомоги потребувала й жителька Зимівника, яка потрапила під обстріл селища. Один зі снарядів влучив у будинок, де перебувала 65-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Крім того, до лікарів звернулися двоє мешканців Комишан, які постраждали під час попереднього обстрілу. 64-річні чоловік і жінка отримали мінно-вибухові травми та контузії, їм також призначено амбулаторне лікування.