​СБУ і ДБР затримали посадовців військової частини на Чернігівщині за розкрадання 11 млн грн

Зловмисники закупили генератори за завищеними цінами і не подумали придбати мастило, без яких техніка не може працювати.

СБУ і ДБР викрили схему привласнення коштів у Чернігівській області – тут у 2022 році зловмисники розікрали понад 11 млн гривень на закупівлях генераторів для українських військових.

Про це ідеться на сайті спецслужби.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні:

командир військової частини;

заступник командира військової частини;

двоє директорів компаній-підрядників.

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Слідство встановило, що керівництво режимного об’єкта уклало контракти з з фірмами на закупівлю великих партій автономних джерел живлення за завищеними цінами. Отриману різницю учасники схеми розподілили між собою. Загальна сума укладених договорів на установки, які призначалися для забезпечення електроживлення підрозділів на передовій, становила понад 400 млн грн.

Судова експертиза повністю підтвердила факт привласнення бюджетних грошей. Окрім завищеної вартості, генератори виявилися неготовими до експлуатації: для їхнього запуску необхідне спеціальне мастило, закупівлю якого посадовці взагалі не передбачили в укладених договорах.

Зловмисники отримали підозри у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.