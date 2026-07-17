Шість захисників одночасно. Як Тухель подарував фінал ЧС-2026 Аргентині

Саме в кінцівці другого тайму капітан чинних чемпіонів світу Лео Мессі продемонстрував свій геній, а Томас Тухель – свій страх. Як Англія втратила шанс повернути футбол додому (гасло It's coming home з пісні «Three Lions», яке вболівальники «трьох левів» скандують на кожному великому турнірі з 1996 року, – LB.ua) – в огляді на LB.ua.

Найбільше дивує цинізм німця. Після гри він заявив, що повністю задоволений грою своєї команди. Може, йому не вдалося подивитися відрізок гри з 60 хвилини до фінального свистка? Саме там криється відповідь на питання, як Аргентині, яку всі списали з рахунків ще після матчу з Кабо-Верде, вдалося вийти до фіналу ЧС-2026, здолавши збірну Англії (2:1).

Збірна Аргентини вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу. Без перебільшення йдеться про історичне досягнення. Однак, варто визнати, що його б не трапилося без двох людей: Ліонеля Мессі, який віддав два асисти, і головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля, який показав, як не треба робити у переможному здавалося б матчі.

Латиноамериканський стиль

Перед півфінальною грою між Аргентиною та Англією прогнози були однобічними: збірна «трьох левів» повинна перемогти підстаркуватих чемпіонів світу. Підстави так думати були, адже Ліонеля Мессі й компанію жереб звів із Гаррі Кейном, який у 2026 році забив 31 гол за «Баварію» й 7 за збірну, і Джудом Беллінгемом – зіркою мадридського «Реалу». Це вам не Кабо-Верде, як то кажуть.Тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розумів, що з чотирма півзахисниками в стартовому складі і Мессі, який проходить пішки 4 з 6 кілометрів упродовж гри, він не здатен нав'язати англійцям свій футбол. Тому він вирішив перетворити гру на бійку. За перші 45 хвилин матчу команди сфолили 19 разів. Водночас жодна з них не завдала бодай одного удару в площину воріт одна одної.

Фото: EPA/UPG Мессі б'ється за м'яч проти Беллінгема

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Обидва тренери – і Скалоні, і Тухель – визначили, хто в складі суперників становить найбільшу небезпеку. Тому Леандро Паредес і Енцо Фернандес били Джуда Беллінгема, а Елліот Андерсон, Джуд Беллінгем і Джед Спенс полювали на Ліонеля Мессі. Футболу в першому таймі було мало, але, схоже, Аргентину це влаштовувало. Знову ж таки, вони розуміли, що не зможуть нав'язати Англії боротьбу, якщо розпочнеться гра на зустрічних курсах. Тому й запропонували бійку замість футболу. Моментами це було схоже на гру ще одних латиноамериканців – Парагваю – з однією особливістю: аргентинці на голову технічніші.

Несподіваний гол і помилковий акцент на обороні

Після сухого на моменти першого тайму складно було передбачити, що вболівальники в Атланті й перед телевізорами побачать далі. Як не дивно, побачили гол, який зіграв на користь тих, хто забив. На 55 хвилині Ентоні Гордон відгукнувся на пас Роджерса і відправив м'яч у фактично пусті ворота Еміліано Мартінеса. За секунду після цього Лео Мессі взявся за голову. Він усе розумів: тепер на самій лише агресії не виїдеш – потрібно атакувати.

Фото: EPA/UPG Гол Ентоні Гордона

Агресія зникла одразу, і це видно зі статистики: 7 фолів на двох у другому таймі. Аргентинці почали нарощувати темп. Ймовірно, від безвиході, адже кубковий формат не передбачає матчів-відповідей. Ідеальний час для Англії ловити суперника на контратаках, але ж ні. Англійці вирішили зберегти результат. На 72 хвилині лівого вінгера команди Ентоні Гордона змінив захисник Езрі Конса, за 10 хвилин оборонці Ден Берн і Ніко О'Райлі вийшли на поле замість Деклана Райса і Ріса Джеймса. Як наслідок, одночасно в складі англійців на полі було шість захисників.

Фото: EPA/UPG Лео Мессі в оточенні англійців

Очевидно, ні про який другий гол не йшлося – треба берегти результат. Дещо хаотичні зміни, спрямовані на оборону, поламали структуру гри збірної Англії. Якщо в першому таймі Андерсон і Спенс не відлипали від Мессі, то після 70 хвилини другої половини гри за Лео не відповідав ніхто. Натомість усі англійці скупчилися біля своїх воріт, щоб працювати над нейтралізацією навісів футболістів збірної Аргентини. До слова, в аргентинців після пропущеного голу більшість замін були спрямовані саме на атаку. Зокрема, на поле вийшли Лаутаро Мартінес і Ніко Гонсалес.

Фото: EPA/UPG Енцо Фернандес проти Елліота Андерсона

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У підсумку аргентинці отримали простір біля воріт збірної Англії, поки англійці заповнювали штрафний майданчик, і раз по раз створювали гольові моменти. Варто б віддати належне голкіперу «левів» Джордану Пікфорду, який декілька разів урятував свою команду, але вічно так тривати не могло. На 85 хвилині Лео Мессі стягнув на себе трьох суперників, а потім віддав під удар Енцо Фернандесу, який мав час обробити м'яч, оцінити ситуацію і пробити – м'яч вразив лівий кут воріт суперника.

Фото: EPA/UPG Енцо Фернандес святкує гол у ворота Англії

Чому він отримав стільки простору й часу? Тому що Джуд Беллінгем і Елліот Андерсон перебували в штрафному майданчику замість того, щоб працювати на підбиранні. Після цього аргентинці завелися, а другий гол став лише питанням часу. Та й, відверто, що могла протиставити Англія, в складі якої було 6 захисників? На 2 доданій до основного часу хвилині Лео Мессі видряпав м'яч на фланзі в боротьбі зі Спенсом, неприродно для себе переклав його з лівої на праву і подав у штрафний майданчик прямісінько на голову Лаутаро Мартінеса. Останній не схибив, забив і розплакався прямо в обіймах свого капітана.

Фото: EPA/UPG Переможний гол Лаутаро Мартінеса

Реакція на результат

Лише після цього на 6 додатковій хвилині матчу Тухель згадав про футбол і випустив двох атакувальних футболістів: Айвена Тоні й Маркуса Рашфорда. Ясна річ, було пізно. Аргентинці не дозволили суперникам нічого створити й здобули перемогу. Як наслідок, Лео і компанія вийшли до другого фіналу чемпіонату світу з футболу поспіль, а прощання Мессі перетворилося на чергове шоу, де він у головній ролі. За це аргентинцям потрібно подякувати Томасу Тухелю, якого нині не безпідставно знищують у Великій Британії. Дивно, але він вважає, що не помилився.

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«Ми провели один із наших найкращих матчів, можливо, навіть найкращий матч з огляду на обставини. Команда була на висоті, ми не змогли довести справу до переможного кінця, але я ні про що не шкодую. Вважаю, протягом усього матчу ми бачили характер і міцний колектив», – здивував Тухель після матчу в розмові з BBC.

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Якби вони провели найкращий матч, то пройшли б до фіналу. Вони б зупинили 39-річного Ліонеля Мессі, який на шаленому бажанні витягнув свою команду до фіналу. Натомість англійцям доведеться знову чекати на свій шанс. Перемога на ЧС-1966 і досі єдиний вагомий міжнародний кубок в активі родоначальників футболу.

Фото: EPA/UPG Мессі святкує вихід у фінал ЧС-2026

Країна, яка дала світу двох футболістів екстракласу – Дієго Марадону і Ліонеля Мессі – натомість рухається до фіналу, хоч ніхто з них не казав про свої права на футбол. Вони просто грають з першої до останньої хвилини.

Фото: EPA/UPG Плакат із зображенням Лео Мессі і Дієго Марадони

У фіналі чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться 19 липня, початок – о 22:00 за Києвом.

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