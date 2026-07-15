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Іспанія обіграла Францію та вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу

Чемпіон Європи претендуватиме на світовий титул.

Іспанія обіграла Францію та вийшла до фіналу чемпіонату світу з футболу
Франція - Іспанія 0:2
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії стала першим фіналістом футбольного Мундіалю, обігравши в Атланті команду Франції.

Ольмо (праворуч) проти Упомекано в боротьбі за м'яч
Фото: EPA/UPG
Ольмо (праворуч) проти Упомекано в боротьбі за м'яч

Підопічні Луїса де ла Фуенте краще провели перший тайм, не дозволивши супеникам завдати жодного удару у площину своїх воріт. Перевагу гравцям "Фурії Рохи" принесла помилка Луки Діня: він збив Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику. Пенальті реалізував Мікель Оярсабаль.

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Удар Оярсабаля з пенальті
Фото: EPA/UPG
Удар Оярсабаля з пенальті

По перерві французи так і не змогли відчутно додати в атаці, натомість іспанці витиснули максимум з практично єдиного моменту, коли вдалося знайти щілину в обороні. Педро Порро реалізував вихід сам на сам з голкіпером "Ле Бльо" Майком Меньяном - 2:0.

Гол Педро Порро
Фото: EPA/UPG
Гол Педро Порро

Таким рахунок залишився до фінального свистка. Іспанія через 16 років знову у фіналі Мундіалю, а Кіліан Мбаппе має забути про "Золотий м'яч" ще принаймні на рік - у вирішальний момент лідер французів зовсім не зміг себе проявити.

Збірна Іспанії першою виходить у фінал чемпіонату світу з футболу 2026
Фото: Графіка LB.ua
Збірна Іспанії першою виходить у фінал чемпіонату світу з футболу 2026

За Кубок світу іспанці гратимуть 19 липня з переможцем іншої півфінальної пари - Англія проти Аргентини.

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