Збірна Іспанії стала першим фіналістом футбольного Мундіалю, обігравши в Атланті команду Франції.

Фото: EPA/UPG Ольмо (праворуч) проти Упомекано в боротьбі за м'яч

Підопічні Луїса де ла Фуенте краще провели перший тайм, не дозволивши супеникам завдати жодного удару у площину своїх воріт. Перевагу гравцям "Фурії Рохи" принесла помилка Луки Діня: він збив Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику. Пенальті реалізував Мікель Оярсабаль.

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Фото: EPA/UPG Удар Оярсабаля з пенальті

По перерві французи так і не змогли відчутно додати в атаці, натомість іспанці витиснули максимум з практично єдиного моменту, коли вдалося знайти щілину в обороні. Педро Порро реалізував вихід сам на сам з голкіпером "Ле Бльо" Майком Меньяном - 2:0.

Фото: EPA/UPG Гол Педро Порро

Таким рахунок залишився до фінального свистка. Іспанія через 16 років знову у фіналі Мундіалю, а Кіліан Мбаппе має забути про "Золотий м'яч" ще принаймні на рік - у вирішальний момент лідер французів зовсім не зміг себе проявити.

Фото: Графіка LB.ua Збірна Іспанії першою виходить у фінал чемпіонату світу з футболу 2026

За Кубок світу іспанці гратимуть 19 липня з переможцем іншої півфінальної пари - Англія проти Аргентини.