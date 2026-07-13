Росію допустили до міжнародних турнірів з настільного тенісу

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) повністю відновила членство Росії та дозволила російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.

Про це повідомила пресслужба організації.

Рішення ухвалили після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скасував рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних турнірах.

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Починаючи з 28 липня 2026 року, російські спортсмени зможуть виступати на всіх міжнародних змаганнях з настільного тенісу та паралімпійського настільного тенісу під егідою ITTF. Рішення поширюється як на індивідуальні, так і на командні турніри.

Водночас в ITTF наголосили, що рішення не скасовує можливих обмежень, пов'язаних із законодавством окремих країн, візовими правилами, санкціями, вимогами органів влади, питаннями безпеки, антидопінговими чи дисциплінарними нормами, а також регламентами конкретних турнірів.

Крім того, федерація зазначила, що питання участі росіян в Олімпійських іграх, використання прапора, гімну, національної символіки, форми, статусу делегацій та олімпійської акредитації залишаються у компетенції МОК та інших відповідних органів.

Водночас ITTF заявила, що продовжує підтримувати українську спільноту настільного тенісу.

"ITTF підтверджує свою солідарність з українською спільнотою настільного тенісу та визнає глибокий вплив, який триваюча війна мала на українських спортсменів, тренерів, офіційних осіб, клуби та сім'ї. Це рішення не зменшує підтримки ITTF України", – йдеться у заяві федерації.