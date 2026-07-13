Російське командування на тимчасово окупованих територіях півдня України обмежило постачання пального для мобільних вогневих груп і підрозділів протиповітряної оборони. Через це окупантам стає дедалі складніше прикривати свої позиції від українських безпілотників.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

За інформацією агентів руху, які діють у підрозділах російських військ у т.о. Криму та на ТОТ Херсонщини, військові стикаються з гострим дефіцитом пального.

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"Паливо дають по чайній ложці. Машину можна завести тільки якщо це бойовий виїзд. Решту часу техніка стоїть. Якщо закінчиться в дорозі – просто кидаєш її і біжиш у найближчу траншею чи село, перечекати дрони", – інформує агент "АТЕШ" у підрозділі ППО поблизу Чонгара.

За даними партизанів, аналогічна ситуація спостерігається у 1096-му зенітному ракетному полку 22-го армійського корпусу РФ, мобільних вогневих групах на напрямку Чонгара, а також у підрозділах ППО та безпілотних систем 49-ї загальновійськової армії РФ на окупованій частині Херсонської області.

В "АТЕШ" стверджують, що екіпажі змушені виїжджати на завдання майже з порожніми паливними баками. Якщо пальне закінчується під час руху, військові залишають техніку та продовжують шлях пішки.

За словами представників руху спротиву, подібні випадки вже фіксували на тиловій трасі між Генічеськом і Скадовськом. Покинута техніка, зазначають вони, стає легкою ціллю для ударів українських безпілотників.

В "АТЕШ" додають, що російське командування не розголошує масштаби проблем із забезпеченням, однак перебої з постачанням пального свідчать про труднощі в логістиці окупаційних військ.