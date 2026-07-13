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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про результати операції "Кримський рубильник off" та "ППОпад" 12–13 липня.

За його словами, українські безпілотники уразили енергоміст "Кубань – Крим", 11 енергетичних об’єктів та п’ять елементів російської протиповітряної оборони.

За інформацією Бровді, серед уражених цілей – дев’ять електропідстанцій, стратегічний пункт перетоку електроенергії енергомосту "Кубань – Крим" та газоперекачувальна станція.

Також, за його словами, було знищено або уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор-М2", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та дві радіолокаційні станції "Небо-У".

Серед інших заявлених цілей – підстанції в тимчасово окупованому Криму, а також на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей.