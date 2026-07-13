Росія атакувала судно з добривами під прапором Того. Загинули троє моряків

Ще п'ятеро членів екіпажу були поранені.

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Росія 13 липня атакувала цивільне торговельне судно під прапором Того. В момент удару з нього розвантажували мінеральні добрива.

Троє членів екіпажу загинули. Судно загорілося, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та віцепрем'єр Олексій Кулеба.

«За попередньою інформацією, загинуло троє членів екіпажу, ще пʼятеро отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – сказав Кіпер.