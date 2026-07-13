Через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 12 поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж 13 липня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області з авіації, артилерії та безпілотників. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще 12 людей дістали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, станом на 17:30 правоохоронці зафіксували двох загиблих та 12 постраждалих.

Реклама

Вранці внаслідок артилерійського обстрілу Нововоронцовки загинула 67-річна жінка. Ще одна місцева жителька отримала поранення.

У Херсоні під час російського авіаудару смертельні травми дістала 58-річна жінка.

Фото: Херсонська ОВА

Крім того, російська армія атакувала безпілотниками Херсон, Дудчани та Новорайськ. У цих населених пунктах поранення отримали ще 11 мирних жителів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин, приміщення підприємства, а також службовий, вантажний і легковий транспорт.

Фото: Херсонська ОВА

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів.