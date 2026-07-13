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Через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 12 поранені

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин, приміщення підприємства.

Через російські обстріли на Херсонщині загинули двоє цивільних, ще 12 поранені
наслідки атаки РФ на Херсонщину
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж 13 липня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області з авіації, артилерії та безпілотників. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще 12 людей дістали поранення. 

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, станом на 17:30 правоохоронці зафіксували двох загиблих та 12 постраждалих.

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Вранці внаслідок артилерійського обстрілу Нововоронцовки загинула 67-річна жінка. Ще одна місцева жителька отримала поранення.

У Херсоні під час російського авіаудару смертельні травми дістала 58-річна жінка.

Фото: Херсонська ОВА

Крім того, російська армія атакувала безпілотниками Херсон, Дудчани та Новорайськ. У цих населених пунктах поранення отримали ще 11 мирних жителів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, магазин, приміщення підприємства, а також службовий, вантажний і легковий транспорт.

Фото: Херсонська ОВА

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів.

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