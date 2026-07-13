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Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку – понад 20 боїв з початку доби

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Покровському напрямку – понад 20 боїв з початку доби
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 13.07.2026 щодо російського вторгнення. Від початку доби агресор 70 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Сопич, Вільна Слобода, Нескучне, Кучерівка, Хлібороб, Яструбщина; на Чернігівщині – Полюшкине, Сеньківка. Авіаударів зазнали Кучерівка, Старі Вирки та Товстодубове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти один раз штурмували позиції наших оборонців, здійснили 20 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Зарубинки, Гоптівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Чернещина, Лиман та у районі Новоселівки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та в бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися у бік Калинівського та у районі Злагоди. Дві атаки досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Гірке, Воздвижівка, Цвіткове, Чарівне та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників у районах Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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