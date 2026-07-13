Екскомбрига 155-ї бригади Лучанова затримали (доповнено)

Колишнього командира 155 бригади Станіслава Лучанова 13 липня затримали в Києві. Інформацію про затримання підтвердив президент. Спершу про це написав Цензор.нет з посиланням на підтвердження від Офісу генпрокурора.

Володимир Зеленський розповів, що загалом затримали 10 військових. Усі обставини вбивства братів Мосейчуків перевірять.

«Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде», – повідомив він у Facebook.

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Фото: надано hromadske Затримання

Протягом кількох днів його розшукували за підозрою в наказі підлеглим викрасти двох цивільних чоловіків – мешканців Калинівки Київської області. Викрадених убили і поховали в лісосмузі в Полтавській області;

Міністр внутрішніх справ зазначив, що «оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину».

Клименко додав, що неприпустимо вирішувати конфлікти за допомогою бандитських методів, як і недопустимо, щоб такі випадки кидали тінь на тих, хто захищає українців від кривавого ворога на фронті.

Поліція повідомила, що затримані учасники злочинного угруповання. Дев'ятьох затримали раніше і вже обрали їм запобіжні заходи, десятий був затриманий сьогодні.

«Встановлено, що між одним із братів та місцевою мешканкою напередодні виник словесний конфлікт через те, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах. У відповідь на зауваження брати висловилися нецензурною лайкою. Згодом чоловік односельчанки, який є військовослужбовцем, вимагав вибачень перед його дружиною, однак чоловіки у грубій формі відмовили. Вирішивши помститися, зловмисник залучив до злочинного плану інших військовослужбовців», – розповіли в поліції.

За даними слідства, фігуранти увірвалися додому до потерпілих, застосували вогнепальну зброю, силоміць вивезли на автомобілі двох чоловіків до іншої області, незаконно утримували їх упродовж тривалого часу, після чого вбили.

9 липня поліцейські встановили місце приховування тіл убитих. У загиблих були численні вогнепальні поранення.

Убивство братів Мосейчуків у Київській області

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У ніч з 27 на 28 червня з села Калинівка викрали двох братів, Максима і Романа Мосейчуків. Про їх зникнення 3 липня повідомив брат, Сергій Мосейчук, оскільки вони не виходили на зв'язок.

За інформацією hromadske, братів могли викрасти через конфлікт із дружиною командира 155 бригади Станіслава Лучанова. Мешканці села Калинівка розповіли журналістам, що жінка скаржилася на шум мотоциклів – у братів він був.

Перед викраденням братів декілька військових ходили селом зі списком прізвищ місцевих мешканців. Вони шукали їхні адреси. В списку був один з братів, Сергій Мосейчук, а Романа й Максима не було.

У ніч зникнення чоловіків у селі чули постріли.

Один з загиблих, Максим Мосейчук, був ветераном. Він служив від початку повномасштабної війни.

Поліція спершу затримала дев'ятьох військових 155 бригади, зокрема комбата. Комбриг пішов у СЗЧ. В ОК «Північ» підтвердили розшук командира 155-ї бригади. Станіслав Лучанов до посади комбрига 155-ї бригади служив у різних підрозділах, зокрема в 425 полку «Скеля». Полк, діяльність окремих військових якого ДБР розслідує після повідомлень про насильство і небойові втрати новобранців, закликав не ототожнювати Лучанова з ним.

«Лучанов має багаторічну військову кар'єру, яка розпочалася у 1998 році. За увесь час він проходив службу у різних військових частинах, зокрема у 93-й окремій механізованій бригаді, 23-й окремій механізованій бригаді, 425 окремому стрілецькому батальйоні, командував 210 окремим батальйоном територіальної оборони і менше року обіймав посаду начальника штабу 425 ОШП "Скеля", а з лютого 2026 року був призначений командиром 155 ОМБр», – заявили там.