ЄС запровадив санкції проти 9 фізосіб та 4 компаній через кібершпигунство та диверсії РФ

Мішенями хакерів, серед інших, стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.

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Євросоюз запровадив санкції проти дев'яти осіб та чотирьох організацій через російське кібершпигунство та саботаж.

Про це повідомляє The Guardian.

Видання додає, що ЄС запровадив нові обмеження ввели за шкідливу кібердіяльність Росії, спрямовану проти блоку, його держав-членів та міжнародних партнерів.

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Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.

У Франції 16-й центр ГРУ здійснював кібершпигунство проти стратегічних урядових структур із 2010 року та проти оборонної промисловості у 2025 році.

У Німеччині хакери влаштували атаки проти урядових установ.

Нещодавно в Польщі 16-й центр проводив руйнівні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, зокрема теплоелектростанції.

Під санкції потрапили дев'ять осіб та чотири організації. Серед них – офіцери розвідки ГРУ, кіберзлочинці та “приватні компанії, які сприяють зусиллям Росії щодо дестабілізації ЄС”.