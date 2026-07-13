Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Одеси, постраждали люди (оновлено)

Сьогодні вранці, 13 липня, російська армія атакувала транспортну інфраструктуру Одеси. За оновленими даними, постраждали четверо людей.

Про це написав у телеграмі начальник Одеської МВА Сергій Лисак та повідомив пізніше очільник ОВА Олег Кіпер.

«Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста», – розповів Лисак спочатку, а потім додав, що пошкоджено територію автотранспортного підприємства та загорілися автобуси. Тоді було відомо, що пошкоджені 4 приватних будинки і постраждали троє чоловіків - 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Оновлення. Згодом Кіпер написав, що унаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.

Також уражена територія санаторію, зокрема, будівля закладу. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє — на території автопарку та ще двоє — на території санаторію.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російського удару по Одесі

На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

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