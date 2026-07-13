ЦПД: російське МЗС вигадує зацікавленість західних дипломатів “доповіддю” про “права людини”

Російські дипломати заявляють, що їхеі західні колеги “анонімно телефонують” у міністерство, щоб обговорити їхній спільний із Білоруссю звіт.

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Росія продовжує шукати способи привернути увагу до своєї пропагандистської “доповіді про права людини” у європейських державах, інформує Центр протидії дезінформації.

Представник МЗС РФ Григорій Лук'янцев заявив, нібито західні дипломати “анонімно телефонують” у міністерство, щоб обговорити їхній спільний із Білоруссю звіт, “хоча публічно вдають, що його не існує”.

У ЦПД додають, що подібні заяви – спроба зберегти обличчя та виправдати вкладені у піар звіту зусилля Москви.

Оскільки реального розголосу немає, російське МЗС змушене вигадувати міфічні “кулуарні обговорення”, аби створити ілюзію значущості їхньої “правозахисної” роботи.

“Російські дипломати вчергове переживають болючу зустріч з реальністю: у цивілізованому світі ніхто не сприймає серйозно маніпулятивні “доповіді про права людини”, написані в диктаторській державі. І це найкращий доказ того, що кремлівська пропаганда на міжнародних майданчиках більше не здатна диктувати порядок денний”, – зазначили у Центрі.