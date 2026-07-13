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Росію вночі атакували сотні дронів, є жертви в Підмосков'ї і пожежа на нафтобазі в Ставрополі

Московський мер заявив про успішну роботу ППО, але в області внаслідок падіння уламків є загиблі. 

Росію вночі атакували сотні дронів, є жертви в Підмосков'ї і пожежа на нафтобазі в Ставрополі
Солнечногорськ, де 2 отримали поранення
Фото: ASTRA

Уночі 13 липня російську столицю атакували сотні дронів. Московський мер Сєргєй Собянін вранці понеділка повідомив, що з 20:30 ППО регіону збила 350 БпЛА.

Більшість з них, за його словами, нейтралізували на віддалі, 50 – безпосередньо біля Москви. У кількох місцях впали уламки. 

Губернатор московського регіону заявив про трьох загиблих і п'ятьох поранених внаслідок падіння уламків. Жертви і троє поранених – це мешканці селища Піонерське. Двоє інших постраждали в Солнечногорську.

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Є ушкодження будинків також в інших населених пунктах. 

OSINT-канал ASTRA повідомив про удар по нафтобазі в Ставропольському краї. Там спалахнула пожежа.

Пожежа на нафтобазі в Ставропольскому краї, Михайловську
Фото: Exilenova+
Пожежа на нафтобазі в Ставропольскому краї, Михайловську

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