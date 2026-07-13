Московський мер заявив про успішну роботу ППО, але в області внаслідок падіння уламків є загиблі.

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Уночі 13 липня російську столицю атакували сотні дронів. Московський мер Сєргєй Собянін вранці понеділка повідомив, що з 20:30 ППО регіону збила 350 БпЛА.

Більшість з них, за його словами, нейтралізували на віддалі, 50 – безпосередньо біля Москви. У кількох місцях впали уламки.

Губернатор московського регіону заявив про трьох загиблих і п'ятьох поранених внаслідок падіння уламків. Жертви і троє поранених – це мешканці селища Піонерське. Двоє інших постраждали в Солнечногорську.

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Є ушкодження будинків також в інших населених пунктах.

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