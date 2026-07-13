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Вчора російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину і поранила там людину

Ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією.

Вчора російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровщину і поранила там людину
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області упродовж минулої доби російські війська поранили чоловіка. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені будинки, авто та інфраструктура. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали Нікополь,  Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. Там постраждав 59-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. 

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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Виникли пожежі, пошкоджені інфраструктура та підприємство.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні будинки.

У Новопільській громаді, що на Криворіжжі, пошкоджена інфраструктура.

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