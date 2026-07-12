Головне за неділю, 12 липня: понад 210 бойових зіткнень, атака на рятувальників на Харківщині, оновлення влади

Бойові дії на Донеччині, 212 бойових зіткнень, ворожі обстріли, звільнення винних у порушенні правил зберігання боєприпасів. Яким запам’ятається 1600-й день повномасштабної війни.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, а також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.

Президент повідомив, що вже обговорив майбутні кадрові зміни з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. "Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів", – сказав Зеленський. Глава держави також подякував Свириденко за роботу на посаді прем'єр-міністерки та повідомив, що запропонував їй нову відповідальну місію.

Докладніше про майбутні зміни в уряді – в нашій публікації Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 липня на фронті від початку доби відбулося 212 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському, Слов'янському і Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 липня – в новині.

Російські війська вчетверте за сьогодні атакували реактивним шахедом об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Раніше стало відомо, що внаслідок першої атаки на промислові підприємства у місті загинули двоє людей.

Росіяни цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові на Харківщині.

Унаслідок удару безпілотника "Молнія" поранені троє рятувальників. Двох госпіталізували, ще одному медичну допомогу надали на місці.

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"Росія вкотре цілеспрямовано б'є по тих, хто щодня рятує життя людей", - наголосили в МВС.

Керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, повідомляє АТ "Українська оборонна промисловість".

"АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської атаки 6 липня у Вишневому пошкоджень зазнали понад дві сотні об’єктів, з них більш ніж 100 – житлові будинки. Із небезпечної зони евакуювали близько 500 жителів. Тяжкі наслідки також зумовила вторинна детонація.

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