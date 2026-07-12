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Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетрощину, є постраждалі

Ворог використовував безпілотники та артилерію. 

Росіяни більше 40 разів атакували Дніпропетрощину, є постраждалі
Дніпропетровщина, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Сьогодні росіяни понад 40 разів атакували безпілотниками та артилерією чотири райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"П’ятеро людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Telegram.

У Нікопольському районі ворог атакував місто Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Там пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, магазин, зруйнований гараж.

Крім чотирьох постраждалих вдень, зазнала поранень 69-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі під ударом були місто Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Там понівечена інфраструктура, приватні будинки, автівка. У П’ятихатській громаді Кам’янського району горіло поле з пшеницею. У Межівській громаді Синельниківського району зайнявся приватний будинок.

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