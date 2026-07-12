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Reuters: Німеччина фінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів для України

Йдеться про ударні безпілотники FPV-дрони Shrike, виготовлені великим українським виробником SkyFall і оснащені програмним забезпеченням компанії Auterion.

Reuters: Німеччина фінансує закупівлю 50 тисяч ударних дронів для України
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Німеччина фінансує закупівлю 50 000 ударних безпілотників для України. Про це пише Reuters з посиланням на джерело, зазначаючи, що це замовлення – одна з найбільших відомих закупівель дронів для Києва західним урядом.

Йдеться про ударні безпілотники FPV-дрони Shrike, виготовлені великим українським виробником SkyFall. Дрони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Майєр підтвердив, що вартість контракту становить близько 90 мільйонів євро та що він фінансується європейською країною. За його словами, частину дронів вже доставили уряду України, а решту мають надіслати цього року.

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SkyFall підтвердила участь Німеччини, але заявила, що компанія не може коментувати деталі покупки.

Міністерства оборони України та Німеччини відмовилися коментувати інформацію.

Дрони Shrike зацікавили Пентагон

Shrike, недорогий безпілотник, який розгортається в Україні з 2023 року, нещодавно здобув популярність за кордоном.

Версія під назвою Shrike 10-F, вироблена SkyFall разом з британською компанією Skycutter, лідирує зараз у першому етапі конкурсу, що проводить Пентагон. У межах проєкту міністерства планується закупівля сотень тисяч ударних дронів на 1,1 мільярда доларів. 

Читайте такожТрамп: США не проти купувати українські безпілотники

В Auterion заявили, що її програмне забезпечення використовується в кількох заявках на конкурс. Майєр заявив, що Auterion разом з іншими виробниками обладнання допомагає поставити Україні цього року загалом 100 тисяч безпілотників – за фінансування кількох західних урядів. Це включає контракт Пентагону на 50 мільйонів доларів на постачання 33 000 безпілотників, які, за його словами, були доставлені до України.

У червні Велика Британія заявила, що цього року надасть Україні 150 000 дронів у рамках ширшого пакету фінансування у розмірі 752 мільйони фунтів стерлінгів (1,01 мільярда доларів).

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