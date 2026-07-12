Окупанти найактивніші на Слов'янському та Покровському напрямках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби армія Росії 69 разів атакувала позиції Сил оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Середина-Буда, Хлібороб, Товстодубове, Нескучне, Уланове, Волфине, Рижівка, Гірки, Сопич; на Чернігівщині – Ляди. Авіаударів зазнали Волфине, Вільна Слобода, Уланове.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти тричі штурмували позиції наших оборонців, здійснили 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Новий Мир, Лиман, Діброва, Ставки. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік Рай-Олександрівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. П’ять боєзіткнень тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Довгої Балки, Вільного й Кучерового Яру, одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населеного пункту Нове Шахове. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в бік Вороного.

Реклама

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просунутися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.