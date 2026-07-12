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Російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Харківщині, є поранені

Поранень зазнали троє рятувальників.

Російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ на Харківщині, є поранені
наслідки атаки по пожежно-рятувальному підрозділу
Фото: ДСНС України

На Харківщині росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Богодухові, поранені троє рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Ворог завдав удару безпілотником типу "Молнія" по території пожежно-рятувальної частини у м.Богодухів. БпЛА влучив у землю поблизу будівлі підрозділу ДСНС", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали троє рятувальників. Двох із них госпіталізовано до лікувального закладу з пораненнями різного ступеня тяжкості. Ще одному рятувальнику медичну допомогу надали на місці.

"Росія вкотре цілеспрямовано атакує тих, хто щодня рятує життя людей та ліквідовує наслідки ворожих обстрілів", – наголосили у ДСНС.

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