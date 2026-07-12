У Сумах через авіаудари РФ загинули п'ятеро людей.

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Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Сумської області. Внаслідок атак загинули шестеро людей, ще 42 жителі регіону дістали поранення.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Найбільших втрат зазнала Сумська громада, де внаслідок ударів керованими авіабомбами загинули п'ятеро людей: 13-річна дівчинка та чоловіки віком 27, 54, 58 і 66 років.

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Ще 39 людей отримали поранення, серед них четверо дітей: новонароджена дівчинка віком 24 дні, дівчата 10 і 12 років та 13-річний хлопець.

В Есманьській громаді через скидання вибухового пристрою з російського безпілотника загинув 46-річний чоловік. Також внаслідок атаки дрона поранення дістав 53-річний місцевий житель.

У Середино-Будській громаді через удар ворожого БпЛА травмувалися дві жінки віком 45 та 66 років.

За даними ОВА, з ранку 11 липня до ранку 12 липня російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 21 населеному пункту в 14 громадах області. Найбільше атак зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ворожим вогнем перебували Сумська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Глухівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська, Ямпільська, Новослобідська, Охтирська та Великописарівська громади.

Окупанти застосовували керовані авіабомби, артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони та безпілотники.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, навчальний заклад, господарські споруди, транспортні засоби та інші об'єкти цивільної інфраструктури