Росія продовжує посилювати мілітаризацію та ідеологічний вплив на українських дітей на ТОТ.

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На ТОТ Донеччини кремлівський молодіжний рух "Двіженіє пєрвих" планує залучити до своїх лав кожного другого школяра.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, керівники осередку організації заявили про намір суттєво розширити кількість учасників. Наразі, за твердженням російської сторони, до діяльності руху вже залучено близько 27 тисяч дітей, а темпи рекрутингу планують підтримувати на рівні щонайменше тисячі нових учасників щомісяця.

У Центрі наголошують, що поширення таких заяв через спеціально створені Кремлем медіаресурси для тимчасово окупованих територій свідчить про централізований характер цієї політики, а не про ініціативу окремих місцевих колаборантів.

"Двіженіє пєрвих" було створене у 2022 році за указом президента РФ Владіміра Путіна. За оцінкою ЦПД, організація є одним із ключових інструментів ідеологічного впливу на дітей.

Під прикриттям соціальної активності та волонтерства учасникам нав'язують лояльність до російської влади та готують молоде покоління до підтримки майбутніх військових кампаній.