Влучання зафіксовані по енергетичній та транспортній інфраструктурі.

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Увечері 11 липня російські окупанти атакували Корюківську громаду Чернігівщини. Там загинула людина. Також під обстрілами перебували енергетична та транспортна інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора ввечері російський ударний дрон влучив по подвір’ю у селі Корюківської громади. На жаль, загинув 44-річний місцевий мешканець, який у цей час перебував на вулиці. Осколкові поранення отримала 12-річна дівчинка", – зазначає він.

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Також постраждали 60-річний цивільний чоловік, у нього акубаротравма, та 62-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес.

Потерпілі отримали всю необхідну допомогу та доправлені до медзакладів. Вибухом пошкоджені 2 житлові будинки.

У Чернігові під час ворожої атаки ударний БпЛА вибухнув у передмісті. Поранення отримав 56-річний цивільний чоловік. Йому надали першу допомогу на місці події та шпиталізували. У будинках поруч пошкоджені вікна та фасади.

У Семенівці через атаку "молнії" горів дах одного з магазинів – вогонь загасили.

У Новгороді-Сіверському "ланцет" влучив по вантажівці з напівпричіпом – транспорт зазнав значних пошкоджень.

У Крутівській громаді – удар "геранню". Горів склад одного з підприємств харчової промисловості. Пожежу ліквідували.

Протягом доби були влучання по енергетичній та транспортній інфраструктурі.