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Через обстріли РФ на Запоріжжі постраждали 12 цивільних, є пошкодження

Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Через обстріли РФ на Запоріжжі постраждали 12 цивільних, є пошкодження
наслідки ворожої атаки на Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок атаки РФ у Запоріжжі та районі постраждали дванадцять людей. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1053 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Веселянці, Зорівці, Барвінівці, Новосолошиному, Зарічному, Любицькому, Зірниці, Новорозівці, Оріхову, Червоному Яру, Данилівці, Омельнику та Вільнянці.

836 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Балабине, Річне, Новояковлівку,  Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке.

201 артилерійський удар прийшовся по Малокатеринівці, Річному, Біленькому, Магдалинівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці,  Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках,  Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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