Через обстріли РФ на Запоріжжі постраждали 12 цивільних, є пошкодження

Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

201 артилерійський удар прийшовся по Малокатеринівці, Річному, Біленькому, Магдалинівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Війська рф здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Веселянці, Зорівці, Барвінівці, Новосолошиному, Зарічному, Любицькому, Зірниці, Новорозівці, Оріхову, Червоному Яру, Данилівці, Омельнику та Вільнянці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки РФ у Запоріжжі та районі постраждали дванадцять людей. Загалом упродовж доби окупанти завдали 1053 удари по 45 населених пунктах Запорізької області.

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Надійшло 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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