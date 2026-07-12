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На Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще 12 постраждали

Росіяни пошкодили адмінбудівлю, магазин, стільникові вежі, автівки швидкої, тролейбус та приватні автомобілі.

На Херсонщині через російську агресію загинула людина, ще 12 постраждали
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 40 населених пунктів Херсонщини. Унаслідко російського терору загинула людина, ще 12 поранені. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Стійке, Дудчани, Урожайне, Чарівне, Борозенське, Сагайдачне, Любимівка, Шевченківка, Новорайськ, Петропавлівка, Червоне, Качкарівка, Кучерське, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Інгулець, Садове, Придніпровське, Нововоронцовка, Зміївка, Зорівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Миколаївка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Українка, Хрещенівка, Високе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин,  стільникові вежі, автівки швидкої, тролейбус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 -  дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

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