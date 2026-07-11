Російські окупанти завдали авіаударів по Зарічному району міста Суми. Станом на 17:57 було відомо про п'ятьох загиблих та 30 постраждалих. До лікарень продовжують звертатися люди.

За даними ДСНС, через влучання палали транспортні засоби та балкон дев'ятиповерхівки. З будинку рятувальники евакуювали 140 людей, з них 20 дітей. Надзвичайники ліквідували всі пожежі.

"Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум", – ідеться у повідомленні очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Як розповів пізніше Григоров, дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів була дорога та зупинка громадського транспорту.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 липня на фронті від початку доби відбулося 215 бойових зіткнень.

33 атаки ворог здійснив на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 липня – в новині.

Унаслідок авіаудару по Слов’янську Донецької області одна людина загинула, трьох поранено, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"11 липня 2026 року російські війська завдали удару по Слов’янську, застосувавши авіабомби "ФАБ-250" з УМПК", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок влучання авіабомби у приватне домоволодіння загинув 67-річний чоловік. Ще троє цивільних – двоє чоловіків віком 61 та 65 років і 57-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

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У населеному пункті пошкоджено 16 приватних і 4 багатоквартирних будинків, а також 4 автомобілі.

Відомі імена посадовців Укроборонпрому, з вини яких сталася трагедія у Вишневому на Київщині.

Про це у вечірньому відеозверненні 11 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент додав, що Служба безпеки спільно з іншими правоохоронцями має перевірити й інші подібні підприємства, і «кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення таких трагедій».

«Є в Україні належні місця, щоб зберігати зброю та зберігати боєприпаси, – це все визначено, щоб не було поруч житлових будинків. І відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, це стосується не тільки Вишневого. Звісно, багато залежить від якості роботи в громадах та роботи в областях, але і на рівні уряду є що виправити. Будуть найближчим часом рішення», - заявив Зеленський.

Подробиці – в новині.

Оперативне командування “Північ” підтвердило інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова (раніше обіймав посаду начальника штабу 425-го окремого штурмового полку “Скеля”).

За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.

Серед дев'яти затриманих військовослужбовців – командир батальйону 155-ї ОМБр старший лейтенант Долголенко О. Щодо Лучанова, то він у СЗЧ, місцеперебування комбрига невідоме.

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Докладніше – в новині.

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відвідав українське селище Олика на Волині у річницю Волинської трагедії і заявив, що для побудови майбутнього відносин між Україною і Польщею необхідні історична правда, вшанування пам'яті та прощення.

Косіняк-Камиш закликав зупинити «спіраль ненависті», що, за його словами, неможливо без гідного вшанування загиблих, передає RMF24. Очільник оборонного відомства запевнив, що його візит є «знаком миру».

Того ж дня посол України в Польщі Василь Боднар поклав вінок до пам’ятника жертвам у Волинському сквері у Варшаві.

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