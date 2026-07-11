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Окупанти скинули три авіабомби по Зарічному району Сум (оновлено)

Відомо про загиблих та поранених.

Окупанти скинули три авіабомби по Зарічному району Сум (оновлено)
наслідки атаки по Сумах
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти завдали авіаударів по Зарічному району міста Суми. Є загиблі та поранені серед цивільних. Станом на 16:16 відомо про чотирьох загиблих та 17 постраждалих, троє із них у важкому стані. До лікарень продовжують звертатися люди. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум", – ідеться у повідомленні Григорова. 

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Наслідки російської атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки у Сумах

Також підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок удару російських КАБів, Серед них дитина, дівчинка. Ще сімох постраждалих вже доправили до лікарень, було відомо раніше. За даними обласної поліції, загинула 13-річна дівчина, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

Медики надають їм необхідну допомогу. 

Доповнення. Як розповів пізніше Григоров, дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів була дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. 

«росіяни не полишають спроб знищити систему життєзабезпечення міста. Ворог чітко усвідомлював, що під ударом опиняться і цивільні», – написав він. 

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам.

Наслідки російської атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки у Сумах
Наслідки російської атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки у Сумах

Щойно дозволить безпекова ситуація, розпочнуться роботи з ліквідації наслідків атаки.

Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

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