Армія РФ атакувала АЗС у Харкові, є поранено дитину

Армія РФ вдарила по АЗС у Шевченківському районі Харкова. Унаслідок атаки є поранені.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог атакував Шевченківський район Харкова. Попередньо, одна людина постраждала. На місці влучання – пожежа. Підрозділи ДСНС усувають наслідки", – ідеться у повідомленні.
Постраждала внаслідок удару рф у Шевченківському районі — 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови.
Наразі вона перебуває в лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.
- РФ атакували два райони міста Харків. У Немишлянському районі є поранені, у Шевченківському зафіксовано падіння БпЛА.