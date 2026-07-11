Армія РФ атакувала АЗС у Харкові, є поранено дитину

Ворог атакував АЗС у Шевченківському районі.

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Фото: ДСНС України в Telegram

Армія РФ вдарила по АЗС у Шевченківському районі Харкова. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог атакував Шевченківський район Харкова. Попередньо, одна людина постраждала. На місці влучання – пожежа. Підрозділи ДСНС усувають наслідки", – ідеться у повідомленні.

Постраждала внаслідок удару рф у Шевченківському районі — 14-річна дівчинка. Дитина зазнала вибухових поранень, травми голови.

Наразі вона перебуває в лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.