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Уранці російська армія атакувала лікарню у Херсоні. Є поранені серед медиків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вранці російські окупанти поцілили дроном в один з медзакладів Херсона", – ідеться у повідомленні.

Через атаку постраждали двоє медиків – чоловіки 60 та 48 років. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми.

Обом потерпілим призначили амбулаторне лікування.