Уранці російська армія атакувала лікарню у Херсоні. Є поранені серед медиків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні вранці російські окупанти поцілили дроном в один з медзакладів Херсона", – ідеться у повідомленні.
Через атаку постраждали двоє медиків – чоловіки 60 та 48 років. Вони отримали контузії та мінно-вибухові травми.
Обом потерпілим призначили амбулаторне лікування.
- Уранці 11 липня російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних.