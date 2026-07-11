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ЦПД: російська пропаганда маскується під звернення нібито поранених військових

Чергова інформаційна кампанія спрямована на деморалізацію українського суспільства та просування російських пропагандистських наративів.

ЦПД: російська пропаганда маскується під звернення нібито поранених військових
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення в соціальній мережі Facebook фейкових відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Як повідомили у ЦПД, відеоролики масово публікують із нещодавно створених акаунтів. У них згенеровані штучним інтелектом образи нібито українських військових з інвалідністю озвучують тези про «марність боротьби» та закликають до якнайшвидшого завершення війни на будь-яких умовах.

У Центрі наголошують, що автори кампанії свідомо використовують емоційно чутливу тему та суспільну повагу до поранених захисників, аби викликати довіру до фейкового контенту. Через це користувачам складніше розпізнати, що відео повністю створені за допомогою технологій штучного інтелекту.

За оцінкою Центру, головною метою цієї інформаційної операції є посилення відчуття безвиході серед українців, підрив довіри до Сил оборони, ослаблення волі до спротиву та провокування внутрішнього розколу в суспільстві.

У ЦПД закликають громадян критично оцінювати подібний контент, перевіряти джерела інформації та не поширювати матеріали сумнівного походження.

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