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Генштаб: понад 260 боєзіткнень на фронті відбулося минулої доби, Покровський напрямок – важкий

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському і Слов'янському напрямках.

Генштаб: понад 260 боєзіткнень на фронті відбулося минулої доби, Покровський напрямок – важкий
Фото: Генштаб

Розпочалася 1599-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню. 

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За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження живої сили противника. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснили 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка. 

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. 

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Рідкодуб та у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва, Ставки. 

На Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного. 

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського, Никонорівки, Тихонівки. 

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр. 

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка. 

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у районі Тернового. 

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 18 атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Косівцеве, Воздвижівка, Гуляйпільське, Цвіткове, Верхня Терса та у районі Добропілля. 

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки. 

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. 

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1490 осіб. Також знешкоджено вісім танків, десять бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, чотири засоби ППО, три наземних робототехнічних комплекси, 1294 безпілотних літальних апаратів, 361 одиницю автомобільної техніки ворога. 

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