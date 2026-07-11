На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 людей

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Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжили терор мирного населення Херсонської області. Били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Кізомис, Федорівка, Станіслав, Томина Балка, Олександрівка, Дніпровське, Іванівка, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Раківка, Кучерське, Нововоскресенське, Любимівка, Костирка, Борозенське, Урожайне, Золота Балка, Новомиколаївка, Чарівне, Дудчани, Хрещенівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, газопровід, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення. Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.