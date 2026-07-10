Бойові дії на Донеччині, 226 бойових зіткнень, ворожі обстріли, напад на знімальну групу «Української правди». Яким запам’ятається 1598-й день повномасштабної війни.

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Російські окупанти скинули сім авіабомб на Краматорськ і Біленьке Донецької області. Унаслідок терору РФ загинули четверо людей.

Станом на 18:00 кількість поранених від російської атаки на Краматорськ збільшилась до 13. За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення "ФАБ-250" з УМПК.

"Щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені внаслідок атак по Краматорській громаді. Серед загиблих – 14-річний хлопець", – повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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10 липня російські війська завдали авіаударів по центральній частині Запоріжжя.

Повідомляли про загиблу людину і 29 поранених.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 липня на фронті від початку доби відбулося 226 бойових зіткнень.

На Покровському та Слов'янському напрямках зафіксовано найбільше ворожих атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 липня – в новині.

В ЗСУ створять Командування далекобійного впливу на Росію та Об'єднані сили швидкого реагування.

Також президент Зеленський заявив про трансформацію штурмових військ.

Докладніше – в новині.

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Держбюро розслідувань затримало за підозрою в насильстві над колегами військовослужбовця, який на момент вчинення злочинів проходив службу в полку «Скеля». Йому інкримінують побиття двох військових у Харківській області, повідомили в пресслужбі ДБР.

Перший випадок стався в травні 2025 року біля села Ізюмського району. Тоді до місця дислокації «Скелі» прибули військові іншого підрозділу, які перед тим виконували бойові завдання.

Другий випадок стався в місті Барвінкове у червні того ж року. Підозрюваний, що є молодшим сержантом, напав на підполковника, збив його з ніг і побив.

Докладно – в новині.

У Львові суд відправив під варту на 60 діб 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час нещодавнього конфлікту з ТЦК.

За даними слідства, 9 липня чоловік вдарив заступника очільника одного з районних управлінь поліції Львова і розпиляв балончик в обличчя інспектора секції превенції. Правоохоронці отримали травми і опіки, розповів прокурор.

Більше інформації – в новині.

СБУ та Нацполіція затримали ще чотирьох учасників нападу на військових і поліцейських у Львові.

Серед затриманих – двоє військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину.

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Докладно – в новині.

Журналіст “Української правди” Михайло Ткач заявив про напад на знімальну групу під Києвом із застосуванням зеленки.

“Вчора ввечері під час святкування Ігоря Кривецького в заміському комплексі Едем Київ охоронці скоїли напад на знімальну групу Української правди із застосуванням зеленки. Слава Богу, зеленка не потрапила в обличчя оператора чи водія. Заяву в поліцію написано. Очікуємо на швидку і обʼєктивну реакцію правоохоронних органів”, – написав Ткач.

Подробиці – в новині.

У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті - проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 гривень.

Міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження 7 липня, а сам документ оприлюднили на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 10 липня.

До цього на сайті Київради вже п'ять петицій із закликом зупинити підвищення вартості проїзду до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, проте більшість із них столична влада відхилила.

Вартість однієї поїздки тепер залежатиме від кількості куплених поїздок на транспортну картку.

Деталі – в новині.

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