У Сумах розгортають Пункти незламності через перебої з електропостачанням

Також в місті організують осередки підвозу води.

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В Сумах, у звʼязку з тимчасовою відсутністю електропостачання розгортають Пункти незламності в частині міста.

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Йдеться зокрема про мікрорайони: 9, 10, 11, 12, «Хімік» та «Баси» Зарічного району Сум.

Як зазначив Кривошеєнко, Пункти незламності не змінюють місць розташувань від початку роботи, приймаючи людей в укриттях навчальних закладів.

Мешканці житлових масивів можуть відвідувати їх цілодобово.

Також, завтра в місті організують осередки підвозу води.