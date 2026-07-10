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У Сумах розгортають Пункти незламності через перебої з електропостачанням

Також в місті організують осередки підвозу води.

У Сумах розгортають Пункти незламності через перебої з електропостачанням
Ілюстративне фото

В Сумах, у звʼязку з тимчасовою відсутністю електропостачання розгортають Пункти незламності в частині міста. 

Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Йдеться зокрема про мікрорайони: 9, 10, 11, 12,  «Хімік» та «Баси» Зарічного району Сум. 

Як зазначив Кривошеєнко, Пункти незламності не змінюють місць розташувань від початку роботи, приймаючи людей в укриттях навчальних закладів. 

Мешканці житлових масивів можуть відвідувати їх цілодобово.

Також, завтра в місті організують осередки підвозу води.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала Сумщину і поранила там 9 людей. Пошкоджені будинки, магазин, ТЦ, автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.
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