У Сумах розгортають Пункти незламності через перебої з електропостачанням

В Сумах, у звʼязку з тимчасовою відсутністю електропостачання розгортають Пункти незламності в частині міста.
Про це повідомив голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Йдеться зокрема про мікрорайони: 9, 10, 11, 12, «Хімік» та «Баси» Зарічного району Сум.
Як зазначив Кривошеєнко, Пункти незламності не змінюють місць розташувань від початку роботи, приймаючи людей в укриттях навчальних закладів.
Мешканці житлових масивів можуть відвідувати їх цілодобово.
Також, завтра в місті організують осередки підвозу води.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Сумщину і поранила там 9 людей. Пошкоджені будинки, магазин, ТЦ, автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.