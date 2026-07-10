Підрозділи 7 корпусу ДШВ провели антилогістичну операцію, завдавши ударів по військових об'єктах російських окупантів на околицях Донецька.
Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.
Одним із ключових завдань корпусу є зниження логістичних можливостей противника, які забезпечують ведення бойових дій. Для цього військові застосовують широкий спектр засобів middle strike залежно від типу та відстані до цілі.
Під час чергової операції 237-й окремий батальйон безпілотних систем завдав серію ударів комплексами Fire Point по об'єктах, розташованих поблизу Донецька.
За даними військових, цей район є одним із головних логістичних вузлів російського угруповання на Донеччині, звідки забезпечуються підрозділи, що ведуть наступальні дії, зокрема на Покровському напрямку.
У результаті ударів було знищено цех зі складання та підготовки до польотів FPV-дронів і важких ударних безпілотників типу "Баба Яга". Також уражено склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування особового складу противника.
У ДШВ оприлюднили відео, на якому зафіксовано підготовку комплексів Fire Point до запуску та ураження російських військових об'єктів у тилу окупаційних сил.