Знищено цех зі складання FPV-дронів, склади роботизованих комплексів та місце розташування особового складу РФ.

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Підрозділи 7 корпусу ДШВ провели антилогістичну операцію, завдавши ударів по військових об'єктах російських окупантів на околицях Донецька.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Одним із ключових завдань корпусу є зниження логістичних можливостей противника, які забезпечують ведення бойових дій. Для цього військові застосовують широкий спектр засобів middle strike залежно від типу та відстані до цілі.

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Під час чергової операції 237-й окремий батальйон безпілотних систем завдав серію ударів комплексами Fire Point по об'єктах, розташованих поблизу Донецька.

За даними військових, цей район є одним із головних логістичних вузлів російського угруповання на Донеччині, звідки забезпечуються підрозділи, що ведуть наступальні дії, зокрема на Покровському напрямку.

У результаті ударів було знищено цех зі складання та підготовки до польотів FPV-дронів і важких ударних безпілотників типу "Баба Яга". Також уражено склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування особового складу противника.

У ДШВ оприлюднили відео, на якому зафіксовано підготовку комплексів Fire Point до запуску та ураження російських військових об'єктів у тилу окупаційних сил.