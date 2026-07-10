Генштаб: Сили оборони уразили 18 російських суден, НПЗ та логістику ворога

Уражено 13 танкерів, три суховантажі, паром і допоміжне судно противника.

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У ніч на 10 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнно-економічних і військових цілей противника.

Ураження підтвердили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони завдали ураження по нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ.

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Зафіксовано вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

НПЗ "Ільський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня російської федерації. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також завдано ураження нафтовому терміналу "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові Ростовської області РФ.

На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" забезпечує приймання, зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні російської федерації.

Нафтобаза "Азовнефтепродукт" є важливим об'єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Зазначені об'єкти також використовуються в інтересах російської армії.

Уражено 13 танкерів, 3 суховантажі, паром та допоміжне судно противника. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Зазначені судна використовуються для забезпечення військової логістики російської федерації, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення збройної агресії проти України.

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Також повторно завдано ураження нафтопереробному комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області рф.

Результати ураження уточнюються.

Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" є одним із найбільших у російській федерації підприємств із переробки газового конденсату та виробництва світлих нафтопродуктів. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік. Об'єкт задіяний у постачанні армії окупанта.

Також уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Розівки Запорізької області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.