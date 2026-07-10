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Генштаб: з початку доби на фронті – 81 бойове зіткнення, найбільше атак на Слов’янському напрямку

Понад 20 боїв досі тривають на Слов'янському напрямку, чотири зіткнення досі тривають.

Генштаб: з початку доби на фронті – 81 бойове зіткнення, найбільше атак на Слов’янському напрямку
ілюстрастивне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби агресор 81 раз атакував позиції Сил оборони. Найбільше боїв зафіксовано на Слов'янському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рижівка, Волфине, Гірки, Товстодубове, Сопич, Бачівськ, Вільна Слобода, Нескучне, Уланове, Голишівське, Будки, Малушине; на Чернігівщині – Клюси, Ляди. Авіаударів зазнали Карповичі та Мала Слобідка.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти завдали два авіаудари, скинувши п’ять КАБ, здійснили 16 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Нововасилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 11 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Червоний Став, Борова, Лиман, Озерне, Діброва та у районі Дробишевого. Дві атаки тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 26 ворожих атак у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі населеного пункту Федорівка Друга та в бік Васютинського.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали десять атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка. Чотири боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Тернового. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих атак у бік населених пунктів Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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