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Уночі росіяни вдарили по Шостці на Сумщині: зруйновано АЗС, пошкоджена вантажівка

Постраждав водій вантажівки.

Уночі росіяни вдарили по Шостці на Сумщині: зруйновано АЗС, пошкоджена вантажівка
вокзал у Шостці
Фото: Олексій Кулеба

Увечері 9 липня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинській територіальній громаді на Сумщині. Внаслідок атаки безпілотника поранення отримав водій вантажного автомобіля.

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

За його словами, ударний безпілотник влучив у вантажівку у Воронізькому старостинському окрузі. Внаслідок атаки також пошкоджено легковий автомобіль. Водій вантажівки зазнав поранень.

Крім того, вночі російські війська обстріляли автозаправну станцію у Шостці. Внаслідок удару АЗС була повністю зруйнована.

На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки. За інформацією міської влади, станом на цей час звернень за медичною допомогою через обстріл автозаправної станції не надходило.

Наразі триває уточнення інформації щодо завданих збитків та можливих інших наслідків російської атаки.

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