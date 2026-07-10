Їм загрожує до 10 років тюрми.

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Українські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у підпалах на замовлення РФ. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Як розповіли у СБУ, разом із Нацполіцією російських агентів викрили по гарячих слідах, вони скоювали замовні підпали у північних та західних регіонах України.

У Сумах контррозвідка СБУ затримала жителя Київщини, який на замовлення російських спецслужбістів підпалив декілька авто Сил оборони. Пошкоджені позашляховики раніше використовувалися для виконання бойових завдань на фронті.

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Як з’ясувало розслідування, мешканець столичного регіону приїхав до обласного центру вступати до місцевого вишу, але невдовзі його залучили росіяни до підпалів через телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Хмельниччині затримали безробітного, який на замовлення ФСБ відстежував місця паркування авто українських захисників. Після звіту він отримав від куратора з РФ вказівку на підпал позашляховика військового ЗСУ з подальшою відеофіксацією загоряння.

У Тернополі затримали автомеханіка, який підпалив адмінбудівлю місцевого відділення комерційного банку. Внаслідок загоряння було пошкоджено вхідні двері та фасад фінустанови.

Фото: СБУ Затриманий підозрюваний

Як з’ясувало розслідування, для вчинення злочинів фігуранти використовували бензин та легкозаймисті суміші, які виготовляли за онлайн-інструкціями.

Під час обшуків у агентів вилучили засоби підпалу, а також телефони, з яких вони координували свої дії з російськими спецслужбістами.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Триває розслідування. Затриманим загрожує до 10 років тюрми.