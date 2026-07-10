Міноборони відкрило українським компаніям доступ до військових технологій.
Як зазначає оборонне відомство, завдання – масштабувати виробництво перевірених боєм інновацій для потреб нашого війська.
“Українські військові розробили низку технологій, які тривалий час залишалися лише у розпорядженні Міноборони. Тепер компанії можуть отримати ліцензію — тобто офіційний дозвіл — налагодити виробництво та постачати готову продукцію Силам оборони”, — йдеться в повідомленні.
Серед перших восьми розробок:
- дрон-перехоплювач Octopus
- керований боєприпас
- детектор дронів «Вітряк»
- системи зв'язку та керування для БпЛА і НРК
На порталі Brave1 вже запрацював окремий розділ із описом пропонованих технологій.